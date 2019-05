Was nicht gezeigt wird, ist „eklig und entlarvend“

„Entlarvende und eklige Szenen“

Aber auch wenn „SZ“ und „Spiegel“ jetzt betonen, keine weiteren Szenen veröffentlichen zu wollen, liefern sie der gespannten Öffentlichkeit neue Einblicke in das Material. Denn „Süddeutsche“-Chefredakteur Kurt Kister beschreibt Teile der noch nicht öffentlich gezeigten Passagen. Es seien „viele entlarvende, manche eklige und etliche fast mitleiderregende Sequenzen. Die meisten davon sind privater Natur“, so Kister laut mehreren Medienberichten. Den teils wilden Gerüchten darüber, was in den rund sieben Stunden in der Finca auf Ibiza alles passiert sein könnte, werden derartige Aussagen wohl keinen Abbruch tun.