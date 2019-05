So reinigen Sie Ihre Kopfhörer richtig

Ob beim Sport, auf dem Weg in die Arbeit oder in der Straßenbahn - Musik hören mit Kopfhörern ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Alltags. Dabei machen unsere Kopfhörer auch einiges durch. Schweiß und andere Substanzen gelangen während des Gebrauchs in die Geräte, wodurch sich Bakterien und andere Keime ansetzen. Das ist nicht nur unhygienisch. Schmutz kann die Geräte verstopfen, die Klangqualität mindern und sogar die Funktion der Geräte verschlechtern. Daher ist eine regelmäßige Reinigung essenziell.