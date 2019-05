Kreditzinsen sinken weiter

In den nächsten Monaten rechnet man bei Infina mit keinem starken Anstieg der Kreditzinsen. Allerdings steht bei der Europäischen Zentralbank nach dem Abgang von Mario Draghi im Herbst ein Führungswechsel an. Das könnte zu Änderungen in der europäischen Geldpolitik und in der Folge steigenden Zinsen führen. Auch schärfere Vorschriften für die Banken könnten Kredite wieder verteuern.