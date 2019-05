Manta5 Hydrofoiler XE-1: Das „Jesus-Bike“ für alle

Ein typisches Ausflugsziel für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer ist eine Tour um den See. Doch wie wäre es mit einer Spritztour über den See? Ein neuartiges Gefährt namens Hydrofoiler XE-1, das oberhalb der Wasseroberfläche wie ein Fahrrad und darunter wie ein Tragflächenboot konstruiert ist, macht dies bald auch in Europa möglich. Bereits seit 2011 arbeitet das neuseeländische Start-up Manta5 daran, dieses Aquavelo zur Marktreife zu entwickeln. Diesem Ziel ist das Unternehmen nach eigenen Bekundungen nun ziemlich nah. Noch Endes dieses Jahres soll es zu Preisen von rund 6600 Euro auch hierzulande verfügbar sein.