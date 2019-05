Herzinfarkt am Rasen! Schiedsrichter stirbt

Schlimme Szenen spielten sich am Wochenende bei einem Ersliga-Spiel in Bolivien ab. Schiedsrichter Victor Hugo Hurtado (31) brach während der Partie zwischen Always Ready und Oriente Petrolero (5:0) plötzlich am Rasen zusammen. Er erlitt einen Herzinfarkt und starb wenig später in der Notaufnahme.