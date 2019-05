„Ich habe einige Tränen vergossen“

Sport bleibt wichtiger Teil in Bernhard Leitingers Leben

Ganz vom Sport loslassen kann er nicht. Ab Juli arbeitet er als Polizist, wird dort einem Langlaufkader angehören, im Winter einige Volksläufe zum Spaß bestreiten. Auch dem Biathlon will Leitinger erhalten bleiben. Seinen ersten Schritt macht er im Herbst mit der Ausbildung zum Instruktor. „Ich freue mich auf alles, was auf mich zukommt.“