Erste Teststrecke für E-Lufttaxis 2020 in Linz

Rund 300.000 Euro kostet das 360 Kilo schwere, mit je 16 Elektromotoren und Rotoren ausgestattete autonome Fluggerät, das zwei Personen befördern kann. Die Akkus für diese achtarmige Drohne reichen für rund 50 Kilometer. In einer eigenen Fertigungslinie in Ried sollen bis Ende nächsten Jahres 300 Stück ausgeliefert werden. Damit sie in Europa und auch für die Linz AG abheben können, arbeite man mit der Austro Control an den „Regularien für die Zulassung“, erklärte FACC-CEO Robert Machtlinger.