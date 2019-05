Blick auf Zeit des Eisernen Vorhangs

Wolfgang Bachkönig aus Rust hat seit Langem ein ausgeprägtes Interesse an der Aufarbeitung der Geschichte dieseits und jenseits des einstigen Eisernen Vorhanges. Als er noch im Dienst der Polizei stand, brachte der begeisterte Chronist Bücher wie „Hart an der Grenze“ heraus. Aufgezeigt wurden oft menschliche Tragödien, die hinter historischen Großereignissen stecken. Mehrjährige Recherchen fasste Bachkönig nun in seinem neuen Buch „Sommer 1989 durch den Eisernen Vorhang in die Freiheit“ zusammen.