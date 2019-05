„Die Lochis“ beenden Karriere als YouTube-Stars

Abschiedstour führt Lochis nach Wien

Auch wenn es musikalisch - in welcher Formation auch immer - weitergehen soll: Die Lochis haben sich 2019 eine Abschiedstour vorgenommen. Vom 19. September an stehen sieben Live-Stationen im deutschen Sprachraum an. In Wien wird das Duo am 21. September im Gasometer zu sehen sein. Der letzte Auftritt ist am 28. September in der Dortmunder Westfalenhalle.