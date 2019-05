Scharfe Analyse oberflächlich inszeniert

Spannende Charaktere, oberflächliche Inszenierung

Es ist eine spannende Vorlage, die Palmetshofer in der ihm eigenen abgehackten Sprachmelodie aus Satzfragmenten zur Verfügung stellt. Doch Regisseur Bernd Mottl bleibt weitgehend an der Oberfläche. Seine Figuren wirken distanziert, so wie die Möbel auf der Baustellenbühne von Friedrich Eggert in Plastik-Schutzfolie verpackt. Anni etwa, die es als zweite Ehefrau des Seniorchefs und Stiefmutter seiner Töchter allen recht machen will. Susanne Konstanze Weber zeichnet sie mit verzweifeltem Perfektionismus. Ihr aufs Abstellgleis verfrachteter Gatte ergibt sich derweil dem Suff, was Franz Xaver Zach den Abend über gekonnt zelebriert. Seine ältere Tochter Martha, die hochschwangere, ihren Launen nachgebende Ehefrau von Thomas, kann ebenfalls nicht aus ihrer verzweifelten Haut heraus. Ihr verleiht Sarah Sophia Meyer zynische Egozentrik. Einzig die jüngere Tochter Helene schafft es, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, um daran natürlich auch zu scheitern, was Maximiliane Haß mit vibrierender Intensität zeigt.