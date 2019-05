Wintereinbruch im Mai verzögert Almauftrieb

„Bei uns findet der Almauftrieb sicher erst Mitte Juni statt. Letzte Woche sind wir noch mit den Tourenski von der Alm runtergefahren, also das dauert bestimmt noch eine Zeit lang, bis wir die Tiere rauf schicken können“, erzählt Barbara Kloiber, Besitzerin der Lanznhütte am Faistenauer Schafberg. Mit allzu großen Verzögerungen rechnen die Bergbauern aber nicht. Die Almsaison in Salzburg startet normalerweise zwischen 20. Mai und 20. Juni.