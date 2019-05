ORF-Premiere: Anna überstrahlte die Regenpartie

Es war eine viel beachtete Premiere, die Anna Lallitsch am Sonntag auf dem Sportplatz von Union Landhaus gab. Wie die „Krone“ berichtete, ist die 26-Jährige die erste Fußball-Live-Kommentatorin im ORF. Beim verregneten Damen-Cup-Halbfinale Landhaus gegen Altenmarkt kam die Steirerin, die in Graz am Musikgymnasium maturierte und mehr als 200 Fußballspiele für Blinde und Sehbehinderte beschrieb, erstmals zum Einsatz.