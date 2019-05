Demenz und Glaube: Gott vergisst niemanden

Gott erinnert sich an jede und jeden Einzelnen von uns

Beim Propheten Jesaja lesen wir: „Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände.“ Niemand kann in Gottes Augen verloren gehen. Unser menschliches Erinnern und Vergessen ist aufgehoben im Erinnern Gottes. Gott kennt uns beim Namen. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“, heißt es in der Bibel, und: „Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“ Gott erinnert sich an jede und jeden Einzelnen von uns – als einmalige, unverwechselbare Person. Dass der Name eng mit der Persönlichkeit verbunden ist, kennen wir aus Alltagserfahrungen. Zum Beispiel wenn Eltern überlegen, wie sie ihr Kind nennen wollen. Ein Elternteil schlägt Marianne vor, und der andere Elternteil meint, nein, ich kenne eine Marianne, die finde ich unsympathisch.