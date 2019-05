Vom Badestrand zum Gipfelglück in Kärnten

Mit dem E-Bike zu den kulinarischen Hotspots

Und auch Stefan und ich setzen bei unserer Tour bereits auf den kraftvollen extra Elektro-Antriebs-Kick. Ich sitze sogar im Sattel eines „Grizzly-Bären“, eines E-Fullys von „Bärenbikes“, die in Kärnten produziert werden. So lässt sich der „Sternentrail“ rocken. Über Wurzelwerk und kleine Felsstufen geht es zurück nach Döbriach, wo von 31. Mai bis 2. Juni das einzigartige „E-Motions“-Festival stattfindet, das E-Bike-Event am Millstätter See, denn hier hat man schon vor Jahren erkannt, was auch zahlreiche Trendforscher bestätigten, dass E-Bikes das Hightech-Must-Have der kommenden Jahre sind.