Wutanfall! Ibrahimovic flippt auf dem Feld aus

Ein Zlatan Ibrahimovic darf nicht zu hart manngedeckt werden! Nein, das darf nicht passieren. Sonst wird der Schwede von LA Galaxy furios. So, wie beim Spiel gegen Real Salt Lake City (2:1). Der in Bosnien geborene Star-Kicker verspürte nach seinem Tor so viel Genugtuung, dass er seinem Gegner ins Gesicht schrie. Offenbar nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb.