Vettel stöhnt wegen Mercedes-Show: „So langweilig“

Hamilton „zu freundlich“

Der Titelkampf dürfte sich trotzdem zuspitzen. Hamilton gab offen zu, dass er nach dem Start in Baku „zu freundlich“ war und Bottas in der ersten Kurve noch den Vortritt ließ. Der fünfmalige Weltmeister scheint noch nicht wieder am Limit zu fahren, das dürfte sich in den nächsten Monaten ändern und auch das nächste Mercedes-Duell noch intensiver werden. „Es braucht momentan jeweils eine außergewöhnliche Vorstellung, damit wir uns gegenseitig schlagen“, sagte Hamilton, lobte Bottas und fasste die bisherigen Auftritte in einem Satz zusammen: „Wir haben zu 100 Prozent abgeliefert.“