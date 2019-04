Downhill-Rakete fliegt erneut in eigene Welt

Egal ob Regen oder Sonne: Am Ende eines Weltcupwochenendes strahlt immer Valentina Höll! So auch beim Saisonauftakt im slowenischen Maribor. Nachdem die 17-Jährige bereits in der Qualifikation am Samstag die absolute Bestzeit bei den Junioreninnen gefahren war, ließ sie auch am Sonntag beim Finale nichts anbrennen. Vom Start weg baute die Saalbacherin ihren Vorsprung auf ihre schärfste Verfolgerin, die US-Amerikanerin Anna Newkirk kontinuierlich aus. Im Ziel hatte „The Austrian Bike Wunderkind“ dann 9,943 Sekunden Vorsprung auf Newkirk.