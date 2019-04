Giglmayr starker Siebenter in Marbella

Das große Ziel für die heurige Saison sieht der Flachgauer aber nicht auf der 70.3-Distanz. „Ich möchte auf der langen Strecke in Klagenfurt aufs Podium“, verrät der studierte Physiotherapeut, der in Neumarkt am Wallersee in einer Praxis arbeitet. „2014 bin ich in Kärnten Vierter geworden und danach habe ich mich verstärkt auf meine Ausbildung konzentriert.“ Trotz der Fokussierung auf das Rennen in Klagenfurt wird Giglmayr auch in Salzburg zu sehen sein. „Sowohl der 70.3-Bewerb in Zell am See, als auch der Obertrumer Triathlon sind fix eingeplant“, verrät der regierende Staatsmeister über die Mitteldistanz.