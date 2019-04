Höll startet sensationell in neue Weltcupsaison

Doch intensives Training in den vergangenen Wochen in den USA und an der Cote Azur brachten rechtzeitig zum Saisonstart die erhoffte Topform. Bereits beim iXS Europacup konnte sie in Maribor die Junioreninnenklasse für sich entscheiden. Mehr noch: Auch in der Eliteklasse hätte die 17-Jährige Rang zwei hinter der Australierin Tracey Hannah geholt. Ein Kunststück, dass sie am Samstag wiederholte. Erneut war sie die zweitschnellste aller Damen! Sie konnte sogar ihr großes Vorbild, die Engländerin Rachel Atherton, um zwei Zehntelsekunden hinter sich lassen.