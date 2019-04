FC Mauerwerk zieht Lizenzantrag für 2. Liga zurück

„Trotz des sportlichen Erfolgs sind wir zur Überzeugung gelangt, dass für einen Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse weitere strukturelle wie organisatorische Verbesserungen in unserer Vereinsstruktur notwendig sind“, so Elnimr im Brief an die Liga - aber man wolle die Maßnahmen für eine positive Lizenz 2020/21 umsetzen. Aufstiegsberechtigt ist in dieser Saison nur mehr Rapid II. Dafür müsste Grün-Weiß aber in die Top-2. Gelingt dies nicht, gibt’s in der 2. Liga lediglich zwei Absteiger.