Neue Werkshalle von Adler Lacke spielt alle Stücke

30.000 t Wasserlacke in nur einem Jahr

Von einem „Meilenstein“ sprach Adler-Geschäftsführerin Andrea Berghofer – und von der modernste Wasserlackfabrik Europas. 30.000 Tonnen Wasserlack können hier pro Jahr hergestellt werden. Um das zu schaffen, wurden unter anderem 70 Edelstahltanks und 80 Kilometer Kabel und Leitungen installiert. 3200 Quadratmeter groß ist die neue Produktionshalle in der nach Firmengründerin Hermine Berghofer benannten Straße in Schwaz.