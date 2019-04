Rapid nach zwei argen Goalie-Patzern in Tor-Laune

Jubel bei Rapid! Nur drei Tage nach dem laschen 2:2 in Altach setzte sich der Rekordmeister am Dienstag in Hartberg fast schon locker mit 4:2 durch. Es war der vierte Sieg in der Quali-Gruppe, der erste volle Liga-Erfolg bei den Steirern und die gelungene Revanche für das 0:3 im Oktober. Begonnen hat die Partie aber mit zwei schlimmen Goalie-Patzern.