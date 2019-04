Staatsspitze: „Barbarischer Akt“ in Sri Lanka

Schönborn: „Beten heute für den Frieden“

Mit großer Betroffenheit hat auch der Wiener Erzbischof das „sinnlose Leid so vieler Menschen“ beklagt. Der Ostersonntag sei „von blutigen Anschlägen überschattet“, sagte Kardinal Christoph Schönborn bei der Eröffnung des Ostergottesdienstes im Wiener Stephansdom. „Wir beten, dass Hass und Spaltgeist nicht unter uns Platz greifen, wir beten heute für den Frieden in unserer Stadt und in der Welt“, so der Kardinal.