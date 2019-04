Unfalldrama: Zwei Tote bei Pkw-Frontalcrash

Rund um Ostern und mit den steigeneden Temperaturen sind besonders viele Menschen auf den heimischen Straßen unterwegs - tragischerweise kommt es in dieser Zeit auch immer wieder zu schweren Unfällen: Bereits am Freitagnachmittag kamen bei einer Pkw-Kollision in Niederösterreich zwei Menschen ums Leben. Für eine Frau (75) kam jede Hilfe zu spät. Ein 21-jähriger Mann war zunächst noch ansprechbar, verstarb aber ebenfalls an der Unfallstelle. Ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungskräften stand im Einsatz.