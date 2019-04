Phänomenal rustikal: Die moderne Landhausküche

Wer bei einer Landhausküche an Omas Eintopf und rustikale Holzvertäfelung denkt, hat irgendetwas verpasst. Der moderne Landhausstil passt nicht nur ins Einfamilienhaus im verschlafenen Grünen, sondern genauso gut in jede schicke Stadtwohnung. Nicht immer geht es dabei puristisch zu – die moderne Landhausküche ist eine Kombination aus Tradition und aktuellen Trends. Kaum ein anderer Einrichtungsstil lässt so viel Spielraum für kreatives Gestalten offen. Da darf nach Lust und Laune kombiniert werden – zum Beispiel mit Elementen von „Shabby-Chic“ oder „Industrial Style“. Hier wie da geht es um raue, naturbelassene Oberflächen.