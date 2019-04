Schienbeinbruch! Drama um Gladbach-Kapitän Stindl

Borussia Mönchengladbach muss im Saisonendspurt der deutschen Bundesliga und auch in den folgenden Monaten auf Kapitän Lars Stindl verzichten. Der 30-Jährige zog sich am Samstag im Ligaspiel bei seinem Ex-Klub Hannover (1:0) einen Schienbeinbruch zu. Der Offensivspieler wurde noch am Samstag operiert, bestätigte Gladbachs Sportchef Max Eberl im ZDF-Sportstudio.