Vor CL-Spiel: 185 Randalierer festgenommen!

Im Zusammenhang mit dem Champions League-Duell von Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin hat die niederländische Polizei 185 vorwiegend italienische Randalierer festgenommen. 14 von ihnen seien wegen des Verdachts von Gewalttaten noch in Haft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die übrigen Personen waren bereits in der Nacht freigelassen worden.