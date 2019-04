Kramer bereit für Mission Gesamtweltcup

Manuel Kramer startet den Schlussakt seiner „Mission Gesamtweltcup“. Beim Weltcupfinale der Speedskifahrer in Andorra stehen am Freitag und Samstag die letzten beiden Entscheidungen an. Da muss der Flachauer 60 Punkte auf Spitzenreiter Simone Origone (It) aufholen. Eine schwierige, aber kein unlösbare Aufgabe!