Champions? Englands Angriff auf die Fußball-Krone

Mit „CR7“ gegen Ajax

Währendessen gibt es auch Spiele ohne englische Beteiligung. Superstar Cristiano Ronaldo ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen und für Champions-League-Hit in Amsterdam bereit. „Ronaldo geht es besser, es sieht gut aus, dass wir ihn am Mittwoch in Amsterdam sehen werden!“ Mit dieser Aussage sorgte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri für Aufatmen bei den Fans der “Alten Dame“.