Von Abersee per Rad zum Wien-Marathon

Was für einen Leistung! Der Aberseer Thomas Haas (55) belegte beim Halbmarathon in Wien in einer Zeit von 1:46.20 Stunden in der Klasse M55 den 98. Rang. Was im ersten Moment unspektakulär klingt, ist bei genauerer Betrachtung eine Sensation. Denn: Der Diabetiker hatte eine ganz spezielle Art der Anreise gewählt...