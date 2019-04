Hass in sozialen Medien „erreicht neue Qualität“

Unter dem Hashtag #Abschiebechallenge geben Politiker und Sympathisanten der rechtsextremen NPD in Deutschland derzeit ganz unverhohlen und offen via Twitter kund, welche Personen sie gerne abschieben würden. Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli, die neben ZDF-Moderatorin Dunya Hayali sowie den Journalisten Deniz Yücel und Hatice Akyün zu den prominenten Opfern der Hasskampagne zählt, sieht darin eine neue Qualität des Hasses in den sozialen Medien erreicht. Zunehmend in die Kritik gerät allerdings auch Twitter. Der Kurznachrichtendienst tue zu wenig gegen die Hetze, so der Vorwurf.