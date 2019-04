„Ich ging in einen ruhigen Raum, um zu weinen.“

Der Ruf des 1995 gegründeten Kult-Entwicklers ist ramponiert. In der Vergangenheit entstandenen Meilensteinen wie „Baldur’s Gate“, „Knights of the old Republic“, „Mass Effect“ oder „Dragon Age“ standen zuletzt - der Abstieg begann aus Sicht vieler Spieler 2012 mit dem Abgang der Gründer Greg Zeschuk und Ray Muzyka und der Machtübernahme durch Publisher EA - eher durchwachsene Spiele gegenüber.