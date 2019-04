Identitäre bringen ÖVP und FPÖ in Zwickmühle

Die rechtsextreme Identitäre Bewegung stürzt die Regierung in ein gehöriges Dilemma. Zuerst sind sich ÖVP und FPÖ über die mögliche Auflösung der Gruppe nicht einig, dann wird Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) aus dem In- und Ausland attackiert. Und nun rückt ausgerechnet ÖVP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler zur Verteidigung des am meisten umstrittenen Blauen aus.