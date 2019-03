Identitären-Obmann Sellner US-Visum verweigert

Dem Obmann der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, der derzeit wegen einer Spende des Christchurch-Attentäters sowie einer damit einhergehenden Hausdurchsuchung in den Medien ist, ist das ESTA-Visum für die Einreise in die USA verweigert worden, wie der rechtsextreme Aktivist am Donnerstag in einem Video und auf Twitter beklagte. Die Schuld dafür gibt er der jetzigen Regierung: „Vielen lieben Dank, HC Strache und Sebastian Kurz!“, so Sellner süffisant. „Trotz aller linken Hetzen und unter allen radikalen, eigentlich linken, linksliberalen Innenministern oder linken Regierungen“ habe er davor nie ein Problem mit dem Backgroundcheck gehabt.