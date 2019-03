Oklahoma feiert 29. Triple-Double von Westbrook

Einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs gelang Utah Jazz mit einem 115:100 ebenso daheim gegen die Los Angeles Lakers. Es war der achte Jazz-Sieg in deren vergangenen neun Spielen. Die Phoenix Suns wiederum kassierten trotz 50 Punkten von Devin Booker eine 121:124-Heimniederlage gegen die Washington Wizzards. Indes wurde bekannt, dass die NBA-Premiere auf Pariser Boden am 24. Jänner 2020 stattfinden wird, gespielt wird sie von den Charlotte Hornets und den Milwaukee Bucks.