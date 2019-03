So erkennen Sie gefälschte SD-Karten aus Fernost

Fake-Speicherkarten gefährden Ihre Daten!

Oft bieten gefälschte Speichermedien in der Praxis nur einen Bruchteil der versprochenen Kapazität. Wer sie dennoch in seinen Geräten einsetzt, riskiert die Vernichtung seiner Daten. Wird mehr auf eine Speicherkarte geschrieben, als darauf Platz findet, führt das zu Datenverlust und vernichtet im schlimmsten Fall unwiederbringlich private Fotos und andere Erinnerungsstücke. Wer derlei böse Überraschungen vermeiden möchte, sollte tunlichst Sicherheitskopien seiner Daten anlegen und diese am besten an unterschiedlichen Orten lagern.