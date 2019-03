Ganz schön abgehoben: Drohnen fürs leichte Gepäck

Generell gilt: Wer eine Drohne steuern will, die mehr als 250 Gramm wiegt, braucht eine Bewilligung. Die bekommt man bei der Luftfahrtbehörde Austrocontrol - allerdings nicht kostenlos. Rund 250 Euro muss man in die Lizenz investieren, zusätzlich können Behördenkosten anfallen. Wer eine Drohne anschaffen will, sollte sich also vorher über seine diesbezüglichen Pflichten informieren.