Artenvielfalt liegt unseren Landsleuten am Herzen

„Gibt mehr Tiere als die Biene“

Eine Stunde später stellte auch Naturschutzreferent Manfred Haimbuchner seine „Maßnahmen zur Erhaltung der Artenvielfalt in Oberösterreich“ vor: „Über die Biene wird schon seit langem gesprochen, sie ist auch ein wichtiges Nutztier. Die Honigbiene ist aber in Österreich nicht gefährdet. Da gibt es genügend andere Tiere, die in Vergessenheit geraten“, so Haimbuchner.