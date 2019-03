Thiem freut sich auf Supershow in NFL-Stadion

Nur wenige Tage nach seinem Triumph in Kalifornien wartet auf Dominic Thiem in Florida schon die nächste Super-Show! Denn der 25-jährige Indian-Wells-Champion, der dank seines Aufstiegs in die Top 4 in Miami als Nummer 3 gesetzt ist, darf sich auf eine völlig neue Anlage freuen. Weil die Insel Key Biscayne nach 30 Jahren als Schauplatz ausgedient hat, schlagen Thiem und Co. jetzt im NFL-Stadion der Miami Dolphins auf.