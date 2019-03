Fünf Verletzte bei Unfall auf A12 und langer Stau

Ein 61-jähriger österreichischer Staatsbürger musste Freitag um 15.20 Uhr auf der A 12 auf Höhe Wattens in Fahrtrichtung Westen seinen Pkw aufgrund einer Staubildung vor ihm abbremsen. Die hinter ihm fahrenden Fahrzeuglenker, ein türkischer Staatsbürger (38) und ein niederländischer Staatsbürger (23), konnten ihre Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhren jeweils auf das vordere Fahrzeug auf. Dabei wurden insgesamt fünf Personen erheblich verletzt, drei davon wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert, zwei begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Der Unfall führte zu einem Rückstau von mehreren Kilometern.