Riesen-Choreographie! Auch Salzburgs Fans glänzen

In riesigen weißen Lettern choreographierten die Salzburg-Fans zum Einzug der Mannschaften „FCS“ in den roten Untergrund - ganz den Klubfarben entsprechend. Darunter ein Spruchband: „We stay and will remember the most beautiful moments forever“. Das ganze Stadion wurde zu Beginn in Rot und Weiß getaucht - eine beeindruckende Kulisse und farbenfrohe Manege für die Spieler.