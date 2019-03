Aufregung um „Partyhölle“

Für die Anrainer ist ein leer stehendes Einfamilienhaus im Bezirk Bruck an der Leitha zur „Partyhölle“ geworden. Der Besitzer vermietet das Anwesen an feierwütige Jugendliche, die in einer Wohngegend fast jedes Wochenende die Nacht zum Tag machen. Polizei und Bezirkshauptmannschaft sind bereits alarmiert.