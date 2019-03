Solskjaer: Warum er beim CL-Wunder in Gelb coachte

An Dramatik mangelte es auch der anderen Mittwoch-Begegnung nicht. Der FC Porto gewann durch einen Foulelfmeter in der Verlängerung mit 3:1 gegen AS Roma, machte das 1:2 vom Hinspiel wett und zog in die Runde der besten acht Mannschaften ein. Nach Ajax Amsterdam am Dienstag (gegen Real Madrid) sind die Portugiesen die zweite Mannschaft im Viertelfinale, die nicht aus einer der Top-Fünf-Ligen stammt. Dies war zuletzt 2011/12 (Benfica, APOEL Nicosia) der Fall gewesen.