US-Legionär greift nach den Sternen

„Am Wochenende danach steht das NORAM-Cup-Finale in New Hamsphire am Programm“, erklärt der Aberseer. Nachdem der Wirtschaftsstudent im Februar einen Slalom in dieser, mit dem Europacup vergleichbaren, Serie gewinnen konnte, hat er sogar noch die Chance, in die Top-3 der Gesamtwertung vorzustoßen.