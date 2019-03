Honda hätte Pedrosa „liebend gern behalten“

„Pedrosa wurde nach 14 Jahren Honda von heute auf morgen entlassen. So engstirnig muss man mal sein. Der ist ja ein Held“, hatte Pierer im Februar bei der eigenen Team-Präsentation in Mattighofen gemeint. Aus seiner Sicht sei der dreifache Weltmeister wegen der familiären Atmosphäre zu KTM gekommen. „Was die anderen mit Geld machen, läuft bei uns über die Familie. Wir stehen zu unseren Piloten in guten wie in schlechten Zeiten. Viele meiner Rennfahrer sind mittlerweile bei uns in Management-Jobs. Von der Krippe bis zur Bahre“, hatte der CEO des österreichischen Motorrad-Herstellers, der seit 2017 auch in der Zweirad-Königsklasse MotoGP mit eigenen Motorrädern werksmäßig engagiert ist, gesagt.