Wochenlanges Fasten? „Echt anstrengend!“

„Glaube nicht an Gott“

Eine Frau fühlt sich von der Wissenschaft bestätigt. Das Fasten sei gesund: „Ich habe immer gelesen, dass es wissenschaftlich gut ist und man in 40 Tagen seine Gewohnheiten ändern kann.“ Für einen HTL-Schüler ist der Brauch rein religiös, was er wiederum nicht sei: „Viele Bekannte von mir, die öfter in die Kirche gehen, machen das noch. Aber ich glaube nicht wirklich an Gott oder die Kirche, deswegen ziehe ich das nicht so streng durch.“