Wacker Innsbruck trennt sich von Trainer Daxbacher

Daxbacher haben die Tiroler viel zu verdanken. „Karl ist in einer sehr schwierigen sportlichen Situation zu uns gekommen und hat uns mit seinen Qualitäten in die Bundesliga zurückgeführt. Mit dem Aufstieg hat er ein Kapitel Wacker-Geschichte geschrieben. Das wird ewig bleiben“, erläuterte Hörtnagl. Der 65-jährige Daxbacher war seit Anfang 2017 bei Wacker tätig und brachte es dabei in 78 Spielen auf 37 Siege, 15 Unentschieden und 26 Niederlagen.