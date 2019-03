Nächstes Rose-Gerücht: Nach Büskens zu Schalke?

Mateschitz will ihn halten

Das könnte den Marktwert des höchst erfolgreichen Bullen-Dompteurs weiter erhöhen. Seit Monaten wird Rose nämlich mit Hoffenheim als Nachfolger von Julian Nagelsmann in Verbindung gebracht. In Insider-Kreisen gilt als gesichert, dass Rose noch nirgends unterschrieben hat. Er selbst gibt sich, inzwischen fast bei jeder Pressekonferenz darauf angesprochen, bei Transfer-Gerüchten wortkarg. Zuletzt versicherte er seinen „höchsten Respekt“ vor Red-Bull-Boss Didi Mateschitz. Der seinerseits wiederum kein Geheimnis daraus macht, Rose in Salzburg behalten zu wollen. Ob er gegen (angeblich) zwei prominente deutsche Nebenbuhler besteht? Zumindest ließ Rose vergangene Woche wissen, dass Salzburg „der erste Ansprechpartner“ bleibt.