Dominik Paris famos! Matthias Mayer wird Dritter

Für den Doppel-Olympiasieger aus Kärnten war es erst der zweite Stockerlplatz in diesem Winter, der erste in der Abfahrt. Der 29-jährige Paris feierte den insgesamt 13. Weltcupsieg, den dritten in einer Abfahrt in diesem Winter nach Bormio und Kitzbühel. Feuz gewann zwar nur zum Auftakt in Beaver Creek, war aber in jedem Rennen auf dem Podest, währenddessen Paris gleich dreimal nur zweistellig war.