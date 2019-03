Neue Blumentrends zaubern den Winterblues weg

Für Kreative gibt es einen kostengünstigen Trend: Blätter und Blumen selber sammeln und in einem Buch pressen. Die getrockneten Pflanzen in einen Bilderrahmen geben und schon ist es fertig! Nebenbei wird der Wohnbereich mit einem privaten Herbarium verschönert, so nennen Biologen die Sammlung konservierter Pflanzen.